Filderstadt-Bernhausen (pol) - Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch in der Aicher Straße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Opel fuhr kurz vor 17.30 Uhr von der Bernhäuser Straße nach links der abknickenden Vorfahrt folgend in die Aicher Straße ein. Hierbei kam er laut Polizei zu weit nach rechts und prallte gegen den Bordstein. In der weiteren Folge schleuderte der Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Mercedes eines in der Aicher Straße verkehrsbedingt wartenden 30-Jährigen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Autos wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

