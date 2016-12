Esslingen (pol) - Während ihres Einkaufs am Samstagmorgen gegen 09.15 Uhr in einem Supermarkt in der Weilstraße in Esslingen hat eine unbekannte, vermutlich weibliche Person, die Unaufmerksamkeit einer Mutter genutzt, die im Supermarkt Ausschau nach ihren Kindern hielt. Die Person nahm laut Polizei den Geldbeutel der Geschädigten aus der Handtasche, entwendete das Bargeld und legte den Geldbeutel anschließend wieder zurück. Die Geschädigte bemerkte den Verlust erst beim Zahlen an der Kasse. Die Auswertung aller Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls dauert an. Insgesamt wurden mehrere Hundert Euro aus dem Geldbeutel der Geschädigten entwendet.

