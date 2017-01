Plochingen (pol) - Eine 83 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, am Bahnhof Opfer eines Handtaschenräubers geworden, so die Polizei. Die Seniorin war zu Fuß vom Haupteingang des Bahnhofs in Richtung Busbahnhof unterwegs. Als sie sich am Ende des Bahnhofsgebäudes befand, wurde ihr plötzlich von einer männlichen Person von hinten die Leinentasche, die sie fest umschlossen in der linken Hand hielt, entrissen. Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Haupteingang des Bahnhofs und von dort weiter in die Hermannstraße. In der Tasche befanden sich Turnschuhe, Lederhandschuhe, eine Haarbürste, jedoch keine Wertsachen. Sie konnte mitsamt Inhalt von einer Streife der Polizeihundeführer neben dem Geländer der Unterführung Esslinger Straße aufgefunden werden. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 175 -180 cm groß und dunkel gekleidet war. Die Geschädigte war zunächst mit dem Bus nach Hause gefahren und hatte erst von dort aus die Polizei verständigt.

Anzeige