Wendlingen (pol) - Zwei polnische Tankstellenbetrüger sind am Montagnachmittag von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Männer waren mit einem dunklen VW Golf mit auffälligem Hagelschaden kurz nach 15.30 Uhr an einer Tankstelle in der Wendlinger Bahnhofstraße. An dem Wagen füllten sie nicht nur den Tank sondern zusätzlich zwei Kanister, die sie anschließend im Kofferraum verstauten. Insgesamt zapften sie Dieselkraftstoff im Wert von über 127 Euro. Ohne die Rechnung zu bezahlen, fuhren sie davon.

Anzeige

Eine Auswertung der Kameraaufzeichnung ergab, dass sich an dem Golf vorne und hinten verschiedene gestohlene Kennzeichen mit ES-Zulassung befanden. Der dunkle VW Golf mit dem Hagelschaden konnte einige Zeit später in der Hohe Straße in Köngen festgestellt und die Männer im Alter von 61 und 29 Jahren festgenommen werden.

Mittlerweile befanden sich polnische Kennzeichen an dem Auto. Die Männer standen unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Bei dem älteren Fahrer ergab ein Test einen Wert von rund drei Promille, bei seinem jüngeren Landsmann wurde ein Ergebnis mit zirka einem Promille festgestellt. Sie mussten die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.