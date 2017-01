Nürtingen (pol) - Ein Einbrecher ist am Dienstagnachmittag auf frischer Tat ertappt und bis zu einem Bach verfolgt worden, so die Polizei. Eine 24-Jährige betrat gegen 15 Uhr das Wohnhaus der Besitzer einer Baumschule Im Äußeren Bogen im Tiefenbachtal. Hierbei bemerkte sie einen bislang unbekannten Mann, der das Haus verließ. Der Unbekannte hatte zuvor im Schlafzimmer eine Kommode durchsucht, nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad von dem Gelände in stadtauswärtiger Richtung. Die Geschädigten verfolgten ihn bis zu einer Brücke, die momentan aufgrund einer Baustelle gesperrt ist. Der Einbrecher lief anschließend mit seinem Fahrrad durch den Bach, kletterte auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Bachbett und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug dunkle Winterbekleidung.

