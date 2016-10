Kirchheim (pol) - Am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Jesinger Straße ein. Polizeiberichten zufolge, wurde eine Scheibe des Geschäfts mit Terrassenplatten eingeschlagen. So konnten sich der oder die Täter Zutritt zum Ladeninneren verschaffen. Dort wurden Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro verpackt und zur Mitnahme vorbereitet. Offensichtlich wurden der oder die Täter jedoch bei ihrem Raubzug gestört, denn sie flüchteten unter Zurücklassung des Diebesgutes.

