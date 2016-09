Neuhausen (pol) - Am Montag gegen 20.25 Uhr fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Fiat auf der L1204 von Neuhausen kommend in Richtung Denkendorf. Im weiteren Verlauf überholte er einen vor ihm langsam fahrenden Lastwagen.

Ein in diesem Moment entgegenkommender Autofahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur noch verhindern, indem er mit seinem Fahrzeug in den rechten Grünstreifen fuhr. Der Fiat-Fahrer versuchte laut Polizei nach rechts auszuweichen und streifte dabei den Lastwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in einer Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach dem entgegenkommenden Fahrzeug. Es soll sich dabei um einen dunklen Mercedes Kombi handeln. Zeugen und der Fahrer des Mercedes können sich unter der Telefonnummer 0711/70913 melden.