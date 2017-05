Neuhausen (pol) – Noch unklar ist laut Polizei die Ursache eines Brandes am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr, auf einem Flurstück zwischen der Bernhäuser Straße und dem Fleinsbach in Neuhausen. Dort war ein aus Strohballen gefertigter Unterstand, in dem landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, in Brand geraten.

Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte die landwirtschaftlichen Geräte in Sicherheit bringen und den Brand rasch ablöschen. Der Sachschaden blieb mit etwa 500 Euro überschaubar. Eine Polizeibeamtin musste sich wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

