Nürtingen (pol) - Noch unklar ist der Hintergrund von Streitigkeiten, die am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in einem Autohaus in der Europastraße in Nürtingen geführt haben. Zwischen Angestellten und zwei Besuchern war es laut Polizei zu einem verbalen Streit gekommen, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Da die ersten Anrufe bei der Polizei zunächst unklar waren, rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort an. Alle Beteiligten wurden getrennt und zum Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeiten dauern noch an. Zu Handgreiflichkeiten oder gar Verletzten ist es nicht gekommen.

