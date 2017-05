Leinfelden-Echterdingen (pol) - Mit vier Streifenwagen musste das Polizeirevier Filderstadt am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße für Ruhe sorgen. Zwei 21 und 23 Jahre alte Afghanen waren dort mit zwei 20- und 24-jährigen Somalier aneinander geraten, weil diese durch laute Musik in ihrem Zimmer die Nachtruhe störten.

Laut Polizei mündete die zunächst verbal ausgetragene Auseinandersetzung schnell in eine handfeste. Vermeintlich soll dabei auch eine leere Flasche eingesetzt worden sein. Den Polizeibeamten gelang es die Streitigkeiten schnell zu beenden und die Ruhe wieder herzustellen. Gegen alle vier wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.