Wolfschlugen (pol) - Ein 18-Jähriger hat am Freitagnachmittag in der Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße versucht, mit einem Brotmesser auf einen 20-jährigen loszugehen, was durch zwei Bewohner verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Der 18-Jährige konnte vor der Unterkunft angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Messer hatten ihm die Bewohner bereits zuvor abgenommen. Der möglicherweise psychisch auffällige 18-Jährige wurde zur Untersuchung in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Mitarbeiter der Security hatten die Auseinandersetzung gemeldet. Zu der Flüchtlingsunterkunft rückte die Polizei mit drei Streifenbesatzungen aus.