Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagabend kurz nach 20:30 ist es laut Polizeiangaben in einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Sicherheitsdienst teilte mit, dass ein angetrunkener Flüchtling in der Unterkunft in der Leinfelder Straße sehr aggressiv und unkooperativ wäre und immer wieder Streit mit Mitbewohnern der Unterkunft suche. Nachdem der Flüchtling mit einem Messer in der Hand gegenüber einem Mitbewohner eine bedrohliche Haltung einnahm, musste der 25-jährige Eriträer in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde niemand.

