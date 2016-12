Ostfildern-Ruit (pol) - Noch unklar ist der Grund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Brunnwiesenstraße am Mittwochabend. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben gerufen, weil zwei Bewohner aneinander geraten waren. Dabei handelte es sich um einen 23 Jahre alten Pakistani und einen 22 Jahre alten Landsmann. Die zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeiten mündeten schnell in eine handfeste Auseinandersetzung bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Streitigkeiten bereits beendet. Die beiden Streithähne wurden zur Behandlung ihrer oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige wurde gegen 23.30 Uhr in eine weitere Auseinandersetzung mit einem 30 Jahre alten Landsmann verwickelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.