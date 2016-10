Nürtingen (pol) - Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger hat am Freitagabend in der

Metzinger Straße in Nürtingen versucht, ein Tanzlokal zu betreten. Dies wurde ihm jedoch aufgrund seines Zustandes von einem Verantwortlichen verweigert. Der uneinsichtige Heranwachsende packte

daraufhin den Verantwortlichen sprichwörtlich am Kragen, woraufhin es zu einer kurzen Auseinandersetzung kam. Laut Polizei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der junge Mann zuvor versuchte, eine 41-jährige Frau auf sich aufmerksam zu machen, damit diese ihn in das Tanzlokal schleust. Jedoch war die Dame von den Annäherungsversuchen des Betrunkenen nicht angetan, woraufhin er diese am Arm packte und wegzerrte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

