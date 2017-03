Aichtal (pol) - Ein 21-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Asylunterkunft in Aich ausfällig geworden. Bereits am Nachmittag kam der aus Syrien stammende ehemalige Bewohner der Unterkunft nach Aich und nahm dort laut Informationen der Sicherheitsbediensteten große Mengen an Alkohol und Medikamenten zu sich. Gegen 18.20 Uhr kam es dann zu Streitigkeiten, weshalb der Besucher durch die Bediensteten zum Verlassen der Unterkunft aufgefordert wurde. Der 21-Jährige

verhielt sich äußerst aggressiv und bedrohend, weshalb die Polizei gerufen wurde. Eine Polizeistreife überwältigte den immer noch aggressiven Mann und nahm diesen vorläufig fest. Auf richterliche Anordnung wurde er für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.

Auf der Anfahrt zu diesem Einsatz verunfallte in Grötzingen ein Streifenwagen. Mit Blaulicht und Martinshorn aus Nürtingen kommend, fuhr der 24-jährige Beamte auf die Kreuzung in der Ortsmitte und kollidierte mit einem aus der Harthäuser Straße einfahrenden Dacia Logan eines 48-Jährigen.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beträgt insgesamt 6.500 Euro.