Weilheim an der Teck (pol) - In der Nacht zum Mittwoch ist es, in dem als Gemeinschaftsunterkunft für minderjährige Flüchtlinge genutzten Schullandheim Lichteneck, zu einem Streit gekommen. Kurz nach Mitternacht verständigte das Aufsichtspersonal die Polizei. Offenbar hatte sich zwischen mehreren Flüchtlingen eine Schlägerei entwickelt.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort kam, war die Situation ruhig. Zwei 16 und 18 Jahre alte Bewohner kristallisierten sich als Urheber des Streits heraus. Die aus Guinea und Gambia stammenden jungen Männer waren wegen einer Meinungsverschiedenheit in Streit geraten und hatten sich mit den Fäusten geschlagen. Beide verletzten sich aber nur leicht. Andere Beteiligte konnten nicht ermittelt werden. Nach dem Einsatz der Polizei blieb die Situation in der Unterkunft friedlich.