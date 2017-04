Leinfelden-Echterdingen (pol) - In einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern, die sich gegenseitig verletzten.

Gegen 20.40 Uhr war dort, wie die Polizei angibt, ein 20 Jahre alter Somalier mit zwei 20 und 23 Jahre alten Afghanen in Streit geraten. Im Verlauf der handfesten Auseinandersetzung kam dabei ein Holzstock zum Einsatz.

Die teilweise stark alkoholisierten Beteiligten machten zum Grund des Streits und zum Verlauf unterschiedliche Angaben. Alle drei Männer erlitten leichte Verletzungen. Während der Somalier zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde, lehnten dessen Kontrahenten eine ärztliche Behandlung ab. Die Polizei stellte den Holzstock sicher und ermittelt gegen alle drei Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung.