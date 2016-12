Esslingen (pol) - Nach einem Streit zwischen zwei jugendlichen Flüchtlingen in einer Jugendwohngruppe in der Mülberger Straße, musste am Sonntagabend ein 15-jähriger Iraker mit leichten Schnittverletzungen zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, waren der 15-Jährige und ein 17 Jahre alter afghanischer Flüchtling waren aus noch nicht bekannten Gründen gegen 19.30 Uhr aneinander geraten. Das Wortgefecht artete schnell in Handgreiflichkeiten aus, in deren Verlauf der 17-Jährige aus der Küche ein Messer holte und dem Jüngeren oberflächliche Schnittwunden am Unterarm beibrachte. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer anderen Wohngruppe untergebracht. Die Polizei rückte mit vier Streifen aus, nachdem eine Auseinandersetzung mit Messer gemeldet worden war.

