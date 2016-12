Köngen (pol) - Am Samstagmorgen ist es bei einem Streit in der Gaststätte Köngen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 45-Jähriger hat sich dabei schwere Handverletzungen zugezogen. Kurz nach Mitternacht geriet der Mann, der in der Gaststätte als Bedienung arbeitete, mit einem alkoholisierten Gast in Streit. Nachdem der 46 Jahre alte Gast versuchte, den späteren Verletzten anzugreifen, setzte sich dieser zur Wehr. Daraufhin warf der Gast mit Gläsern und Aschenbechern nach ihm. Hierbei zog sich der 45-jährige Mann schwere Verletzungen an einer Hand zu, als die Gläser zerbarsten und splitterten. Er musste zur weiteren Behandlung und Versorgung der Wunden stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Schweren Körperverletzung aufgenommen.

