Nürtingen (pol) - Zu einer Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend in einer Asylunterkunft in der Kanalstraße gekommen. Gegen 20.30 Uhr waren laut der Polizei ein 22 Jahre alter Gambier und ein 27 Jahre alter Tunesier in Streit geraten. Offenbar hatte der Gambier seinen Kontrahenten wegen bestehender Geldschulden angegriffen und getreten. Um die Situation zu entschärfen, wurde die Polizei gerufen. Auch als eine Polizeistreife vor Ort war, verhielt sich der Gambier weiter aggressiv und versuchte den Tunesier immer noch zu attackieren. Der Aufforderung, sich zu entfernen, kam der Mann nicht nach, weshalb er auf richterliche Anordnung für die restliche Nacht in Polizeigewahrsam genommen wurde.

