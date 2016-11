Nürtingen-Raidwangen (pol) - Zwischen zwei männlichen Flüchtlingen aus Gambia ist es kurz nach Mitternacht am Freitag in einer Unterkunft Am Raigerwald aus bislang unbekannten Gründen zu Streitigkeiten gekommen. Als diese in Handgreiflichkeiten übergingen und sich noch weitere Personen beteiligten, wurde die Polizei gerufen. Mit fünf Streifen konnte die Situation schließlich durch den Einsatz von Pfefferspray beruhigt werden. Ein 19-Jähriger hatte laut Polizei eine Schnittverletzung über dem linken Auge, die angeblich von einem abgebrochenen Flaschenhals herrührte, die ihm sein 18-jähriger Landsmann beigebracht haben soll. Insgesamt drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Da der aggressive 18-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung stand und deshalb mit weiteren Konflikten gerechnet werden musste, wurde er zur Dienststelle gebracht und auf richterliche Anordnung für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.

