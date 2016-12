Esslingen (pol) - Auf je rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der über das vergangene Wochenende an einem Smart Roadster und Opel Astra Cabriolet angerichtet worden ist. Ein noch Unbekannter schlitzte auf Höhe des Fahrersitzes das Stoffdach des im Einmündungsbereich der Heilbronner Straße zur Katharinenstraße zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, geparkten Wagens ellipsenförmig auf. Im Fahrzeuginnern war nicht verändert. Es fehlte nichts, sodass man davon ausgehen muss, dass sich der Täter nicht im Fahrzeug aufgehalten hat. Auch an einem in Esslingen-Weil in der Königsallee abgestellten Opel Astra ist über das Wochenende das Verdeck zwei Mal mittels scharfkantigem Gegenstand beschädigt worden. Im Fahrzeuginnern war ebenfalls niemand.

