Nürtingen (pol) - Wegen Bedrohnung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte hat die Polizei Nürtingen gegen eine 19-Jährige aus Nürtingen und einen 21-Jährigen Mann aus Unterensingen die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden nach einem Vorfall am Montagabend am Zentralen Omnibusbahnhof in der Sigmaringer Straße gegen 19 Uhr eine Amtshandlung einer Polizeistreife, die eine andere Person betraf, massiv gestört. Mehrfache Aufforderungen den Ort zu verlassen, ignorierten sie penetrant, weshalb ihnen letztendlich ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Doch auch dies zeigte keine Wirkung.

Anzeige

Als die 19-Jährige so nahe an einen Beamten trat, dass sie ihm ins Gesicht spucken konnte, drückte dieser sie beiseite, woraufhin sie ins Torkeln geriet und ihre Bierflasche aus der Hand fiel. Sie hob nun den Flaschenhals auf und ging erneut auf den Beamten los. Zur Abwehr setzte dieser nach vorheriger Androhung Pfefferspray ein. Der 21-Jährige stürmte jetzt ebenfalls auf den Polizisten zu. Auch dieser Angriff konnte durch den Einsatz von Pfefferspray abgewehrt werden. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurden die beiden unter Alkoholeinwirkung stehenden Randalierer vorläufig festgenommen. Die Augen des 21-Jährigen mussten vom Rettungsdienst gespült werden. Die Frau lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Im Anschluss daran wurde das nach wie vor aggressive Pärchen zur Dienststelle gebracht.

Anzeige

Sie blieben auf richterliche Anordnung bis Dienstagmorgen in Gewahrsam. Bei den Angriffen wurde ein Beamter leicht verletzt.