Leinfelden-Echterdingen (pol) - Nicht ausreichender Sicherheitsabstand ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, auf der B 27 ereignet hat. Ein 57-jähriger Filderstädter war mit seinem VW Passat auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Echterdingen und der BAB 8 zurückstaute und ein vorausfahrender Peugeot 308 mit Anhänger deshalb stark abbremsen musste. Er prallte von hinten auf den Pkw-Anhänger, sodass dieser ins Heck des Peugeot gedrückt wurde. Während der Unfallverursacher und der 62-jährige Fahrer des Peugeot unverletzt blieben, klagte dessen Beifahrerin über Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge und der Anhänger waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt.

Anzeige