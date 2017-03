Wernau (pol) – Ein 57 Jahre alter Autofahrer wollte am Dienstag um 15 Uhr am Plochinger Dreieck von der B 313 auf die B 10 in Richtung Göppingen fahren. Deshalb wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur zwischen zwei Lastwagen und dann weiter nach rechts auf die Überleitung zur B 10. Wegen des vor ihm fahrenden Lastwagens erkannte er offenbar zu spät, dass sich auf der Überleitung ein Rückstau gebildet hatte, berichtet die Polizei. Nahezu ungebremst fuhr er auf das stehende Auto einer 52-Jährigen auf. Die Frau wurde verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

