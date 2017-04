Deizisau (pol) - Einen Stau auf einer Länge von rund drei Kilometern hat es nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 10 gegeben. Ein 47-Jähriger befuhr kurz vor neun Uhr mit seinem Opel Astra den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Verkehrsbedingt musste der Mann mit seinem Wagen abbremsen. Eine nachfolgende, 43-jährige Citroen-Lenkerin bemerkte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls fast bis zum Stillstand ab. Ein dahinter fahrender 44-Jähriger krachte mit seinem Audi A 4 auf den Pkw der Frau. Ihr Fahrzeug kollidierte anschließend zunächst mit der Leitplanke und prallte dann noch gegen den Opel. Die Frau zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Anzeige