Wernau (pol) - Einige Mitglieder des Hobbyeishockeyteams in Wernau sind am Samstagabend laut Polizei bestohlen worden. Sie begannen gegen 21.30 Uhr mit ihrem Spiel und stellten gegen 0 Uhr fest, dass Unbekannte währenddessen die Taschen in der Umkleidekabine durchwühlten. Die Bilanz sind vier gestohlene Mobiltelefone, ein Geldbeutel und eine Uhr. Die Ermittlungen zur Ergreifung der Diebe dauern an.

Anzeige