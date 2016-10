Wernau (pol) – Auf den Inhalt der Spielautomaten hat es ein Unbekannter abgesehen, der am Mittwoch kurz nach drei Uhr in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz eingebrochen ist, wie die Polizei mitteilte. Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Gastraum. Offenbar zielgerichtet begab er sich zu den drei aufgestellten Geldspielautomaten. Diese wuchtete er mit brachialer Gewalt auf und plünderte. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Terrassentüre und den Automaten fiel mit geschätzten 5000 Euro allerdings beträchtlich aus.

