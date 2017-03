Altbach (pol) - In ein Lokal in der Kirchstraße ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr eingebrochen. Der Täter hebelte eine Tür an der Gebäuderückseite auf und verschaffte sich so Zutritt zum Schankraum. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der von dem Eindringling angerichtete Schaden dürfte über 1.000 Euro betragen. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

