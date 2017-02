Esslingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Esslinger Shishabar eingebrochen und hat einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe aus mehreren Spielautomaten erbeutet, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Unbekannte zunächst die hölzerne Zugangstür zur Bar auf, um mehrere in einem Nebenraum aufgestellte Spielautomaten aufzubrechen. Der genaue Wert des Diebesgutes und der entstandene Schaden stehen noch nicht abschließend fest. Spezialisten der Spurensicherung haben den Tatort untersucht, der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

