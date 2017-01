Köngen (pol) - Auf den Inhalt eines Spielautomaten hat es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen ist, so die Polizei. Zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in die Gasträume. Hier wuchtete er einen Spielautomat auf und plünderte ihn aus. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend. Der Polizeiposten Wendlingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

