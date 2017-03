Kirchheim (pol) - Auf dem Gelände einer Waschanlage in der Leibnizstraße hat sich am Dienstagmorgen kurz nach neun Uhr ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt und drei Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bildergalerie: Frau verliert in Waschstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug

Eine 78-jährige Mercedes-Lenkerin hatte nach Polizeiangaben beim Ausfahren aus der Waschstraße das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und mit ihrem Wagen stark beschleunigt. In einem Rechtsbogen fuhr sie auf dem Vorplatz über ein Blumenbeet und einen Stein bis sie nach etwa 30 Metern gegen einen geparkten Skoda krachte. Dieser wurde noch gegen einen Fiat geschoben, der gegen einen 64-Jährigen stieß. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt neben seinem Fahrzeug und reinigte dieses. Durch den Aufprall stürzte er zu Boden. Die Unfallverursacherin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Mit Rettungswagen wurden die beiden Verletzten in eine Klinik gefahren. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 47.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Da der Mann zuvor zur Waschstraße gefahren war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und muss deshalb mit Konsequenzen rechnen.