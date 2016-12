Wernau (pol) – Noch ist unklar, was gegen 17.15 Uhr auf dem Fußweg am Neckar im Bereich des ehemaligen Gartenschaugeländes passiert ist. Eine 30-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem Hund in der Dunkelheit dort unterwegs. Plötzlich traten zwei Männer ihren Angaben zufolge von hinten an sie heran. Während der eine sie an der Schulter festhielt, zog der andere an ihrem Arm, sodass sie stürzte. Als ihr Hund, den sie an einer langen Leine führte, zurückkam, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Der geschilderte Angriff soll völlig wortlos erfolgt sein. Die Frau lief dann zurück in eine Gaststätte, von wo aus die Polizei informiert wurde. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Bei den Männern soll es sich um zwei Schwarzafrikaner, beide etwa 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet gehandelt haben. Beide trugen dunkle Pullover mit Kapuze, einer von ihnen soll Turnschuhe mit weißem, reflektierendem Rand gehabt haben. Die 30-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Unter 07021 / 50 10 bittet die Polizei um Hinweise.

Anzeige