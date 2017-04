Filderstadt (pol) - Eine ältere silberfarbene Mercedes C-Klasse ist in der Zeit von Montagabend, 20.45 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, aus der Felix-Wankel-Straße in Bernhausen gestohlen worden. An dem Pkw sind die Kennzeichen NT-MS 273 angebracht. Weiterhin hat das Auto nach ngaben der Polizei im Heckbereich leichte Unfallschäden. Der Wagen stand auf dem Gelände eines Autozentrums. Der Zeitwert beträgt etwa 9.000 Euro. Hinweise nach dem gestohlenen Fahrzeug werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.

