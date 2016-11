Denkendorf (pol) – Eine junge Frau ist am Montagmorgen in der Schäfersteige von einem Unbekannten angegriffen worden. Aufgrund des Vorgehens ist von einer sexuell motivierten Straftat auszugehen. Die 19-Jährige ging gegen 7.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg die Schäfersteige aufwärts, als sie auf Höhe der Schlossergasse im Augenwinkel hinter sich einen Mann bemerkte. Plötzlich packte sie der Unbekannte von hinten an der Schulter, hielt ihr den Mund zu und machte sich an ihrer Hose zu schaffen. Aufgrund ihrer Gegenwehr gelang es der 19-Jährigen, sich loszureißen, wegzurennen und sich in der Berkheimer Straße in einem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Erst nachdem die 19-Jährige ihre Mutter verständigt hatte und diese vor Ort gekommen war, verständigten sie die Polizei. Vom Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die den Übergriff auf die Frau beobachtet haben, oder denen im fraglichen Bereich am Montagmorgen oder auch schon zu einem früheren Zeitpunkt eine verdächtige Person aufgefallen ist. Der Täter soll etwa 180 cm groß, kräftig und dem Geruch nach Raucher gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke. Sachdienliche Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0711/39900 entgegen genommen.

