Ostfildern (pol) - Die Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Filderstadt haben eine ganze Serie von Diebstählen aus Umkleidekabinen in Ostfildern aufgeklärt. Wie die Polizei berichtet, wurden seit Ende Oktober bis Anfang Dezember aus den Kabinen im Scharnhauser Park und Nellingen Handys sowie Bargeld im Gesamtwert von über 3.000 Euro entwendet. Auf die Spur der vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kamen die Beamten am 8. Dezember. Einem Mann wurde an diesem Tag im Umkleideraum des Hallenbads Nellingen Geld gestohlen. Als er abends an der nahegelegenen Endhaltestelle einen Jugendlichen entdeckte, der ihm zuvor bereits im Hallenbad aufgefallen war, sprach er diesen auf den Diebstahl an. Der 15-Jährige gab zu, das Geld geklaut zu haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden anschließend bei ihm eine Bankkarte, die im November bei einem Diebstahl aus der Umkleidekabine einer Sporthalle stammte.

Umfangreiche Ermittlungen führten dann auf die Spur von drei weiteren Jungen, die teilweise bei den Beutezügen dabei waren oder gestohlene Handys von dem 15-Jährigen bekamen. Die Ermittlungen zu ihrer Tatbeteiligung dauern an. Der 15-Jährige hatte es bei seinen Diebstählen auf Geldbeutel und Handys abgesehen. Nach seinen Taten entnahm er das Geld und die Bankkarten. Anschließend warf der Jugendliche die Geldbörsen weg. Von den gestohlenen Handys behielt er einige selber, schenkte einen Teil den anderen Jungs und warf mehrere in den Anlagesee beim Schulzentrum. Der 15-Jährige war bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Er räumte die Diebstähle ein.