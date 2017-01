Plochingen (pol) – An einem Baum endete die Fahrt einer 85-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Plochingen. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie auf der Schorndorfer Straße bergauf und wollte an der Einmündung „Neuer Markt“ wenden. Als sie wieder an die Einmündung in die Schorndorfer Straße heranfuhr, verwechselte sie vermutlich Gas- und Bremspedal. Deshalb beschleunigte ihr Auto, fuhr fast rechtwinklig über die Durchgangsstraße, prallte gegen den Bordstein sowie eine Blumenrabatte und stellte sich auf. Anschließend prallte der Wagen noch gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

