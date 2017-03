Ostfildern-Ruit (pol) - Offenbar etwas überfordert scheint eine 79-jährige Stuttgarterin gewesen zu sein, als sie am Donnerstagvormittag aus einer Parklücke in der Plochinger Straße ausparken wollte.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Seniorin mit dem Mercedes 280 SL einer Bekannten gegen 11.15 Uhr rückwärts auf die Straße ausfahren und war, weil immer wieder Fahrzeuge kamen, gezwungen in die Parklücke zurückzufahren. Dabei betätigte sie das Gaspedal so stark, dass der Wagen über die Parklücke hinausschoss und gegen eine Laterne krachte. Beim Aufprall auf die Windschutzscheibe zog sich die Beifahrerin und Halterin des Fahrzeugs Verletzungen an Kopf und Rücken zu und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Schaden entstand in Höhe von mindestens 10.000 Euro.