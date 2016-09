Nürtingen (pol) - Ein Dieb ist am Sonntag in einem Seniorenheim im Oberensinger Schlossweg unterwegs gewesen. Gegen 15.20 Uhr nutzte der unbekannte Mann die Gelegenheit und betrat das unverschlossene und leere Zimmer einer 70 Jahre alten Bewohnerin. Dort öffnete er mit einem vorgefundenen Schlüssel den Wandschrank und stahl einen schwarzen Rucksack mit persönlichen Dingen und einer geringen Menge an Bargeld. Gerade als der Dieb das Zimmer verlassen wollte, kehrte die Bewohnerin in Begleitung von Pflegepersonal zurück. Der Unbekannte versteckte sich für kurze Zeit im Bad der Frau. Beim Verlassen wurde er vom Pflegepersonal gesehen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Unbekannte über alle Berge war. Der Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er trug kurze braune Haare, eine Bluejeans und ein langärmeliges Oberteil. Augenscheinlich könnte es sich um einen Osteuropäer gehandelt haben.

Anzeige