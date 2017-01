Wendlingen (pol) - Ein Treppensturz hat am Samstagnachmittag in einer Gaststätte in der Küferstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein 77-jähriger Mann stürzte mehrere Meter die Treppe ins Kellergeschoß hinab und verletzte sich dabei lebensgefährlich am Kopf. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 77-Jährige schlecht zu Fuß und stürzte ohne fremde Beteiligung.

