Filderstadt (pol) - Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend im Stützenweg gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Ein 29 Jahre alter Seat-Fahrer war nach Polizeiangaben in Richtung Stadtmitte unterwegs und touchierte infolge eines Sekundenschlafs das Heck eines am Straßenrand geparkten Opels. Der Opel wurde dabei mehrere Meter vor dem Seat hergeschoben. In der Folge überschlug sich der Seat und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 18.000 Euro.

