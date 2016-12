Filderstadt (pol) - Am Donnersrtag ist in Plattenhart ein PKW-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Ford, kurz vor 13 Uhr, die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Schulstraße. Als ihm vor einem Discounter ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte er etwas nach rechts. Hierbei übersah der Fahranfänger einen 33-Jährigen, der gerade seinen am Fahrbahnrand geparkten Renault verlassen hatte und sich noch neben dem Fahrzeug befand. Der Ford kollidierte mit dem Mann, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Bislang ist noch nicht geklärt, ob er eventuell zwischen die beiden Fahrzeuge eingeklemmt wurde. Außer einem beschädigten Außenspiegel am Fahrzeug des Unfallverursachers ist kein weiterer Schaden entstanden. Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen werden. Die Polizei sucht unter der Telefonummer 0711/3990-420 Zeugen des Unfalls, insbesondere den Pkw-Lenker, der dem Ford entgegenfuhr.

