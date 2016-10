Kirchheim/Teck (pol) - Eine Schwerverletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Zeller Straße ereignet hat. Eine 52-Jährige wollte laut Polizei mit ihrem Suzuki Swift von einem Grundstück in die Zeller Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen VW Golf, der auf der Zeller Straße in Richtung Obere Grabenstraße unterwegs war. Dessen 36-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Der VW Golf krachte im Ausfahrtsbereich mit voller Wucht in die Seite des Suzukis. Während der Golffahrer unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Suzukis so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

