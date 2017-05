Ludwigsburg/Neuhausen a.d. Fildern (pol) - Am Sonntag gegen 9.45 Uhr ist ein 47-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 8 in Richtung München unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kam der Pkw an der Anschlussstelle Neuhausen im Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Erdwall, überschlug sich und kam zum Stillstand.

Anzeige

Hierbei wurde der Fahrzeugfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 49-jährige Beifahrerin sowie die 60-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten der Fahrer und die Mitfahrerin lebensgefährliche Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehren Neuhausen/Ostfildern waren mit acht Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften, die Flughafenfeuerwehr Stuttgart mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Anzeige

Der Rettungsdienst war mit vier Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz. Zur Verkehrsunfallaufnahme waren fünf Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Reutlingen im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter Telefonnummer: 0711 6869-0 in Verbindung zu setzen.