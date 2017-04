Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 1208 zwischen Steinenbronn und Leinfelden-Echterdingen auf Höhe der Mäulesmühle ein folgenschwerer Motorradunfall ereignet. Der 20-jährige Fahrer eines Kraftrades Yamaha befuhr mit seiner 19-jährigen Sozia die Landesstraße aus Steinenbronn kommend in Richtung Echterdingen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 20-Jährige kurz vor einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, schleuderte in der Folge über den rechtsseitigen

Grünstreifen und prallte schließlich gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die 20-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An der Yamaha entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Verkehrskommissariat Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

