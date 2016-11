Hochdorf (pol) - Eine schwere Beinverletzung hat sich ein Mann laut Polizei bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden. Ein 59-Jähriger lud gegen 14.20 Uhr mit einem Minibagger Asphalt von der Ladefläche eines Lkw in der Kirchheimer Straße ab. Beim Rückwärtsfahren zur Abladestelle übersah er seinen hinter dem Fahrzeug stehenden 57-jährigen Kollegen und fuhr ihm gegen das Bein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

