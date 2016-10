Esslingen (pol) - Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmittag, gegen 12.10 Uhr, auf der B10 auf Höhe der Ausfahrt Sirnau schwer verunglückt. Der aus Geislingen stammende Mann fuhr laut Polizei in einem Skoda Rapid auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen. Kurz vor der Ausfahrt Sirnau touchierte er ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer aus noch nicht geklärter Ursache die Mittelleitplanke und fuhr anschließend auf den rechten Fahrstreifen, wo er aber noch weiter nach rechts auf den Grünstreifen geriet. An der Leitplanke überschlug sich der Wagen. Ersthelfer befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Skoda ist ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der Schaden an der Leitplanke, einem Verkehrszeichen und einem Baum wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 13.30 Uhr kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Anzeige