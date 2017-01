Nürtingen (pol) - In Nürtingen-Raidwangen hat sich ein Mann beim Zünden einer Silvesterrakte schwer verletzt. Der 27-Jährige zündete gegen 0.20 Uhr einen Böller auf einer selbst gebauten Abschussrampe. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen im Gesicht zu, dass es zur Behandlung in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste. Der Böller explodierte, ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, sofort nach dem Anzünden. Die Ermittlungen zur Herkunft des Böllers und zur genauen Unfallursache dauern noch an.

