Nürtingen (pol) - Ein Schaden von über 10.000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Brand am Gebäude des Bauhofes in der Weberstraße entstanden. Bereits seit mehreren Wochen werden am Objekt Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Verlauf des Dienstags wurde durch eine Firma die Fassade der Hausmeisterwohnung verkleidet. Bei den Isolierungsarbeiten verschweißten die Arbeiter auch Bahnen mit Teerpappe und dem Bunsenbrenner. Hierbei hatte sich nach Angaben der Polizei auf der Gebäuderückseite an der Dachkante der Außenfassade unbemerkt ein Schwelbrand entwickelt, der sich in den Abendstunden zu einem Brand mit offenen Flammen ausweitete. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22.25 Uhr das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann begab sich sofort zur Brandstelle, bekämpfte das Feuer mittels Feuerlöschern und konnte so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Seine Kollegen rückten mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften an und hatten den Brand schnell abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und zwölf Mann am Brandort.

Anzeige