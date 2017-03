Filderstadt (pol) - Zu einem Löscheinsatz sind die Rettungskräfte in der Nacht zum Mittwoch in Bernhausen ausgerückt, so die Polizei. Anwohner der Turnackerstraße wurden gegen 00.40 Uhr durch mehrere ausgelöste Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen und schauten nach. Aus einer Doppelhaushälfte drang Rauch, so dass die Nachbarn die Feuerwehr verständigten. Das Gebäude ist wegen Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnt. Die Feuerwehr erkundete den Brandort und entdeckte einen Schwelbrand in einem Baueimer mit Holzresten. Der Brand wurde schnell gelöscht. Möglicherweise führte eine achtlos im Bauschutt entsorgte Zigarettenkippe zu dem Brand. Schaden entstand keiner. Der Rettungsdienst untersuchte vorsorglich zwei Personen, welche zeitweise dem Rauch ausgesetzt waren. Hinweise auf eine Rauchgasvergiftung ergaben sich aber keine.

